88-летний поляк претендует на звание старейшего виндсёрфера в мире

Поляк Пётр Дудек претендует на корону старейшего виндсёрфера в мире. На днях ему исполнится 89 лет,..

Поляк Пётр Дудек претендует на корону старейшего виндсёрфера в мире. На днях ему исполнится 89 лет, и он до сих пор наслаждается битвой с ветром и волнами.

Пётр плавает на парусной доске уже 40 лет. В начале 80-х снаряжение у польских виндсёрферов было самым примитивным. Тяжёлую доску спускали на воду вдвоём.

[Пётр Дудек, виндсёрфер]:

«Самая большая проблема – научиться плыть и управлять стихией, поскольку нужно устоять перед ветром и волнами и удержаться на шаткой доске. Но когда достигаешь гармонии и встаёшь на доску, становится по-настоящему весело».

Когда виндсёрферу исполнилось 80, друзья стали звать его Джуниором. Так это прозвище за ним и закрепилось. Для пожилого спортсмена виндсёрфинг – не только удовольствие.

[Пётр Дудек, виндсёрфер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Самое большое преимущество в виндсёрфинге в том, что работают все мышцы. Это физическая активность. Нужна не только техника, но и много силы».

Пётр никогда не задумывался о том, что может оказаться самым старым виндсёрфером в мире. Только удивлялся, что не слышит о таких же, как он, пожилых спортсменах. Друг предложил ему заглянуть в Книгу Гиннесса. Выяснили, что сейчас рекорд принадлежит 86-летнему виндсёрферу.

Пожилой поляк решил побить рекорд и этой весной уже дважды вышел на парусной доске в море. Это официально задокументировали и отправили заявку представителям Книги Гиннесса. Теперь ждут ответа.

Между тем виндсёрфер намерен плавать и дальше. Правда, штормов будет избегать. У Петра есть ещё одно увлечение. Он обучает виндсёрфингу детей.

Короткая ссылка на эту страницу: