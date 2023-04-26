В Ереване вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи

Многотысячное факельное шествие в Ереване. Здесь вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи. Это 108-я годовщина...

Многотысячное факельное шествие в Ереване. Здесь вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи. Это 108-я годовщина.

Геноцид начался в 1915 году и, по некоторым оценкам, длился до 1923 года. За этот период от 600 тысяч до полутора миллионов армян были убиты либо погибли в ходе насильственной депортации.

В мае 1915 года страны-союзницы Великобритания, Франция и Российская империя в совместной декларации признали массовые убийства армянского народа преступлением против человечности.

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В современной истории геноцид армян признали и осудили многие страны и крупные международные организации. При этом Турция и Азербайджан геноцид отрицают. Однако турецкие власти признают, что много армян погибло от голода и болезней во время высылки из зоны боевых действий.

[жительница Еревана]:

«Признать (геноцид) необходимо, чтобы весь мир последовал этому примеру. Надо просто признать, что это произошло, хотя и много лет назад. Это продемонстрирует миру заботу о правах человека и покажет, что происходит в небольших странах».

Памятные церемонии проходят в Ереване на фоне нового витка эскалации в Нагорном Карабахе. На днях Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в начале Лачинского коридора. Это единственный наземный маршрут, который соединяет Армению и непризнанную республику. По нему в Карабах доставляют товары, продукты питания и медикаменты.

Власти Армении назвали действия Азербайджана грубым нарушением соглашения 2020 года, которое положило конец боевым действиям в Карабахе.

[жительница Еревана]:

«Я чувствую, что вся страна находится в состоянии обороны. Нам нужна помощь других стран, нужна их поддержка».

День памяти жертв геноцида армян в Османской империи отмечают в Армении 24 апреля. Тысячи людей приходят в мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване и возлагают цветы к Вечному огню.

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