В ветеринарную клинику в Австралии принесли на осмотр попугая Вэй Вэй. Хозяйка купила зеленощёкого попугая и хотела убедиться, что он здоров.
Ветеринар Апули осмотрела птицу. Она сказала, что у попугая коротко обрезаны крылья, поэтому пытаясь взлететь, он может получить травму.
Через неделю женщина снова пришла в клинику и рассказала, что попугай падает и травмирует лапки. Ветеринар предложила восстановить повреждённые перья. Она использовала перья с прикреплёнными к ним зубочистками. Пока врач приклеивала их к крыльям, попугай спал.
После операции Вэй Вэй смог летать.
Ветеринар рассказала, что некоторые владельцы сильно подрезают крылья экзотическим птицам, чтобы те не улетели. Такие случаи, как с Вэй Вэй, бывают часто.
Сейчас попугай живёт в доме своей хозяйки. Она учит его прилетать по команде.
Как помогли попугаю с обрезанными крыльями
В ветеринарную клинику в Австралии принесли на осмотр попугая Вэй Вэй. Хозяйка купила зеленощёкого попугая и хотела убедиться, что он здоров.