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Телеканал NTD

Как помогли попугаю с обрезанными крыльями

Как помогли попугаю с обрезанными крыльями
Как помогли попугаю с обрезанными крыльями

В ветеринарную клинику в Австралии принесли на осмотр попугая Вэй Вэй. Хозяйка купила зеленощёкого попугая и хотела убедиться, что он здоров.

Ветеринар Апули осмотрела птицу. Она сказала, что у попугая коротко обрезаны крылья, поэтому пытаясь взлететь, он может получить травму.

Через неделю женщина снова пришла в клинику и рассказала, что попугай падает и травмирует лапки. Ветеринар предложила восстановить повреждённые перья. Она использовала перья с прикреплёнными к ним зубочистками. Пока врач приклеивала их к крыльям, попугай спал.
После операции Вэй Вэй смог летать.

Ветеринар рассказала, что некоторые владельцы сильно подрезают крылья экзотическим птицам, чтобы те не улетели. Такие случаи, как с Вэй Вэй, бывают часто.

Сейчас попугай живёт в доме своей хозяйки. Она учит его прилетать по команде.

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