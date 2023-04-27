На Миссисипи ожидают рекордного половодья

Река Миссисипи в США вышла из берегов в результате таяния снега в горных районах. В нескольких..

Река Миссисипи в США вышла из берегов в результате таяния снега в горных районах. В нескольких штатах начались наводнения.

Страдают города, расположенные на реке.

Это город Фаунтен в штате Висконсин. Здесь затопило улицы и парки.

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В городке Тремпело возле Национального заповедника дикой природы также поставили знаки, предупреждающие о риске внезапных наводнений.

А это город Дубьюк в штате Айова. Здесь вода подобрались вплотную к жилым районам. Как сообщают местные СМИ, городские власти перекрыли для движения ряд улиц.

Как ожидается, в этом году уровень воды в реке Миссисипи побьёт исторические рекорды. Причина в том, что в западных районах США скопилось много снега после сильных снежных бурь, обрушившихся на регион зимой.

Напомним, ряд районов в дельте Миссисипи также пострадал от разрушительных торнадо.

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