Трое львят пополнили зоопарк в Индии

[Уттам Ядав, ветеринар]:

«До этого у львицы были два детёныша, а теперь она родила во второй раз. Все трое львят здоровы. Их мать хорошо о них заботится. Мы надеемся, что она продолжит это делать, пока они не повзрослеют».

Трое львят стали новыми обитателями зоопарка в индийском городе Индаур. Детёныши родились у львицы по кличке Сундари. Она относится к подвиду азиатский лев.

Азиатские львы обитают в Южной Азии. Раньше ареал их распространения был намного больше, но хищников почти истребили охотники. В Индии с середины прошлого века действует программа сохранения азиатских львов.

Эти хищные кошки немного приземистее африканских львов. Также их прайды меньше. Обычно семья состоит из самца и двух-трёх самок с детёнышами. Львицы приносят от двух до пяти львят. Шерсть у них пятнистая. Такой окрас может сохраняться до тех пор, пока детёныш не повзрослеет.

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