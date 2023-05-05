Всё больше тел утонувших мигрантов прибивает к берегам Туниса

Опасное путешествие этих мигрантов заканчивается, едва успев начаться. Лодку с выходцами из стран Африки южнее Сахары..
Дата загрузки: 2023-05-05
За первые четыре месяца прошлого года береговая охрана задержала в море 3000 человек. В этом году за тот же период число задержанных выросло до 17 тысяч.
В феврале президент Каис Саид заявил, что политические элиты вступили в заговор и заменяют местных жителей мигрантами, которые поддерживают их убеждения. По мнению президента, это также делается для того, чтобы изменить расовый состав страны. Он потребовал от сил безопасности остановить нелегальную миграцию и выслать всех незаконно живущих в Тунисе.
После высказывания президента мигрантов стали выселять из домов. Также на них совершают нападения. Полиция не реагирует. Мигранты боятся оставаться в Тунисе. В итоге ситуация накалилась.
Теперь, если береговая охрана задерживает лодки в море, люди прыгают в воду либо угрожают поджечь себя. Был случай, когда мигранты начали бросать в охрану металлические прутья.
Есть ещё один фактор, из-за которого увеличился поток мигрантов, пытающихся добраться до Европы. Раньше нелегальные перевозчики брали за место в лодке 1600 долларов. Сейчас поездка обходится в 300 долларов.
[Хуссем Эддин Джебабли, представитель Национальной гвардии Туниса]:
«Раньше мигрантам предоставляли лодки тунисцы. Они давали моторы, готовили капитана судна, а затем перевозили людей. Сейчас этим занимаются люди из стран Африки к югу от Сахары. Они сами закупают лодки с моторами».
Между тем к берегу тунисского города Сфакс прибивает всё больше тел утонувших мигрантов. Какое-то время их хранят в моргах и больничных коридорах, а затем хоронят, поскольку их никто не забирает. Местные власти хотят создать отдельное кладбище для мигрантов, поскольку каждый день приходится хоронить десятки тел.
Однако мигранты не оставляют попыток добраться до Европы.
[мигрант]:
«Да, риск огромный, но нужно рисковать, чтобы получить то, что хочешь. У меня нет выбора».
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