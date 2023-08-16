Из-за засухи в Афганистане усугубляется гуманитарный кризис

Солнце продолжает выжигать поля Абдулы на севере Афганистана, пока он и его рабочие вручную собирают колосья..

Солнце продолжает выжигать поля Абдулы на севере Афганистана, пока он и его рабочие вручную собирают колосья пшеницы.

Раньше урожай со своего поля фермер собирал два-три раза в год. Теперь удаётся вырастить только один. Этого с трудом хватает, чтобы просто прокормить семью.

Засуха началась три года назад. Абдулла говорит, что сейчас сложно вырастить не только пшеницу, но также фрукты и овощи, включая дыни, лук, баклажаны и морковь. Мясо стоит дорого, поэтому его семья из 15 человек иногда ест один хлеб.

Ещё одна проблема – реки и колодцы, пересохшие из-за 40-градусных температур в летние месяцы. В регионе уже началась нехватка питьевой воды.

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[Абдулла Хахад, фермер]:

«Люди здесь сталкиваются с большими трудностями, некоторые уехали из деревни из-за отсутствия воды. Мы продолжим сажать урожай, даже если будет нехватка воды, потому что у нас нет другого выхода. Это единственная профессия, которую мы знаем».

Треть экономики Афганистана приходится на сельское хозяйство. Засуха ставит под угрозу продовольственную безопасность в стране.

В этом году гуманитарная помощь в страну резко сократилась, поскольку ни одно иностранное правительство не признало власть «Талибана» – группировки, запрещённой в России и других странах.

Сегодня на севере страны талибы строят огромный канал длиной 280 километров. Если он будет успешно завершён, то сможет доставлять воду для орошения северных провинций, что улучшит положение фермеров. Но до завершения проекта ещё далеко. Кроме того, соседние страны уже выражают беспокойство, что он ограничит их водные ресурсы.

Согласно глобальному индексу, Афганистан занимает шестое место в мире среди стран, наиболее подверженных климатическим угрозам.

А по данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 15 из 42 миллионов жителей страны столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

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