Оглушительный взрыв, и конструкция весом 17 тысяч тонн падает вниз, поднимая огромные клубы пыли. Так эффектно..

150 кг взрывчатки использовали для подрыва моста в Германии

Оглушительный взрыв, и конструкция весом 17 тысяч тонн падает вниз, поднимая огромные клубы пыли. Так эффектно уничтожили мост в долине Рахмеде в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

Это стало неожиданным развлечением для сотен людей. Они собрались в безопасной зоне, чтобы полюбоваться редким зрелищем и запечатлеть его на видео.

Грандиозная конструкция простояла более полувека. Мост был частью автотрассы A45. Почти полтора года назад его закрыли. Мост пришёл в негодность и реставрации не подлежал. Его решили разрушить контролируемым взрывом.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Длина моста – 450 метров. Высота – 70. Специалисты заложили 150 килограммов взрывчатки. Под мостом подготовили специальное ложе. Он упал чётко на это место.

[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:

«Здесь видишь, как огромная конструкция рушится, и это впечатляет. И мы почувствовали сильную ударную волну».

Специалисты говорят, что эта операция была особенной сложной. Но выполнили её успешно.

Короткая ссылка на эту страницу: