Зачем 79-летний мужчина брал урок красоты

79-летний мужчина пришёл в школу при колледже парикмахерского искусства и эстетики в канадской провинции Альберта. Он попросил директора школы Кэрри Ханну записать его на ближайшее занятие.

Мужчина рассказал, что женат более 50 лет. Его супруга всегда заботилась о своей внешности. Но у неё ухудшилось зрение, поэтому она с трудом завивает волосы и обжигается. Он хотел бы научиться делать завивку, чтоб ей помочь.

Во время разговора пожилой человек достал из бумажника фотографии супруги. Мужчина с гордостью их показывал, говоря, что жена всегда была красавицей. Он также рассказал, что когда она работала, могла печатать более 100 слов в минуту.



Кэрри решила провести для него специальный урок. На занятии мужчина сначала наблюдал за укладкой волос на манекене. Затем сам попробовал завить на нём волосы. Согласно сообщению на сайте школы, его «научили делать объёмные локоны на коротких волосах» и «защищать кожу от ожогов». Мужчине также добавили бонусный мастер-класс по нанесению туши для ресниц.



Целый час пожилой человек учился завивать волосы и делать макияж.



По словам Кэрри, за всю свою 31-летнюю карьеру ей никогда не приходилось проводить такие необычные уроки красоты.

«Он своей искренностью согрел наши сердца… Нам так не хватало хорошего настроения, но с его приходом, оно изменилось к лучшему, – рассказала Кэрри. – В эпоху постановочных фотографий в социальных сетях было очень приятно увидеть истинную любовь».

Спустя некоторое время супружеская пара пришла поблагодарить сотрудников колледжа. Урок не прошёл даром. «Они оба впечатлены его новыми профессиональными навыками, а её волосы выглядят великолепно! – рассказала Кэрри. – Этот человек показал нам подлинное проявление любви».