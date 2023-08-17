Семьи пропавших без вести после взрыва на Доминикане ищут своих родных

Семьи людей, пропавших без вести после взрыва в доминиканском городе Сан-Кристобаль, продолжают ждать информации о своих..
Дата загрузки: 2023-08-17
По данным Национального центра по чрезвычайным ситуациям, подтверждена гибель 27 человек, включая четырёхмесячного ребёнка. Около 60 получили ранения.
Пока пожарные, солдаты и спасатели работают в зоне бедствия, родственники собрались у больниц.
[родственник пропавшего без вести]:
«Мы искали его по всем больницам, но пока не нашли. Он там не работал, просто проходил мимо места взрыва. Не знаем, что с ним случилось потом. Они сказали, что он пострадал от пожара».
[родственник пропавшей без вести]:
«Мы обыскали всю больницу, но под её именем её там нет. Мы получили сообщение, что её видели здесь вчера. Но пока найти не можем. Я ходил смотреть на одну пострадавшую, она обгорела и получила много переломов. Но это не та, кого мы ищем».
Власти до сих пор не выяснили причину взрыва, который прогремел в коммерческом центре города. Эпицентром называют пекарню. Начавшийся после этого пожар перекинулся на соседние магазины.
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