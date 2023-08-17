Семьи пропавших без вести после взрыва на Доминикане ищут своих родных

Семьи людей, пропавших без вести после взрыва в доминиканском городе Сан-Кристобаль, продолжают ждать информации о своих родных.

По данным Национального центра по чрезвычайным ситуациям, подтверждена гибель 27 человек, включая четырёхмесячного ребёнка. Около 60 получили ранения.

Пока пожарные, солдаты и спасатели работают в зоне бедствия, родственники собрались у больниц.

[родственник пропавшего без вести]:

«Мы искали его по всем больницам, но пока не нашли. Он там не работал, просто проходил мимо места взрыва. Не знаем, что с ним случилось потом. Они сказали, что он пострадал от пожара».

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[родственник пропавшей без вести]:

«Мы обыскали всю больницу, но под её именем её там нет. Мы получили сообщение, что её видели здесь вчера. Но пока найти не можем. Я ходил смотреть на одну пострадавшую, она обгорела и получила много переломов. Но это не та, кого мы ищем».