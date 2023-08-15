Спасатели продолжают работать на месте схода массивного оползня на севере Индии, но надежды найти кого-то живым..

«Надеемся на чудо»: под оползнями в Гималаях пытаются найти выживших

Спасатели продолжают работать на месте схода массивного оползня на севере Индии, но надежды найти кого-то живым всё меньше. Оползень сошёл на храм в Шимле, куда люди собрались на богослужение.

Поисковые работы затрудняет местоположение. Спасателям приходится добираться сюда три часа.

[Нафис Кхан, спасатель]:

«Мы возобновили поисковые операции в 6 утра и достали ещё одно тело. У нас две команды спасателей и военные. Ещё используем экскаваторы». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Пропали двое моих коллег и их семьи. Два тела нашли. Мы всё ещё надеемся, что Господь явит чудо, и мой коллега профессор Шарма, его жена и сын будут спасены. Мы сохраняем оптимизм и надежду, и верим в Бога».

В целом несколько оползней сошли в гималайских штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд после сильных дождей, которые идут здесь с выходных. Погибло более 50 человек. При этом число жертв, скорее всего, станет ещё больше, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.

В Уттаракханде ливни не прекратились, что затрудняет спасательные работы.

[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:

«За последние 48 часов ливни причинили много ущерба. Обрушились мосты, дороги смыло либо они заблокированы во многих местах».

В некоторых регионах этих двух северных штатов за сутки выпало более 40 сантиметров осадков. Объявлен красный уровень опасности.

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