Среди роскошных многоэтажек Мумбаи можно найти это полуразрушенное здание, где люди живут на свой страх и..

Как сотни госслужащих Мумбаи живут в аварийном доме, который может рухнуть

Среди роскошных многоэтажек Мумбаи можно найти это полуразрушенное здание, где люди живут на свой страх и риск.

В этом здании проживает около 600 человек. В основном, это госслужащие, то есть представители среднего класса.

Крышу на веранде здесь подпирают деревянные палки, а некоторые бетонные колонны почти разрушены, и из них торчит арматура.

[Панду Рам, житель аварийного дома]:

«Мы остаёмся в этом здании, где ремонтные работы не доделали. Боимся, что здание может рухнуть в любой момент. У меня есть четырёхлетняя дочь и жена, и они тоже иногда боятся».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Жители этого дома не переезжают, поскольку здание расположено почти в центре города. Отсюда удобно добираться до работы. Власти предложили переселить всех на окраину Мумбаи. Однако оттуда ездить будет слишком дорого и долго.

[Дивананд Пиате, житель аварийного дома]:

«Власти остановили ремонт на середине. И так неустойчивая конструкция дома стала ещё более слабой. Мы живём на третьем этаже. Все, заходящие сюда, например, курьеры, пугаются. У них кружится голова, когда они идут по лестнице».

Этот район особенно уязвим перед муссонными дождями, которые каждый год обрушиваются на Мумбаи с июня по сентябрь.

[Ганпати Лохар, житель аварийного дома]:

«Дети, женщины и пожилые страдают больше всего. Им сложнее всего перемещаться по этому полуразрушенному дому. Большинство коммуникаций здесь перекрыты. Тут стало опасно жить. В любой момент может произойти катастрофа».

Мумбаи, столица штата Махараштра, – самый густонаселённый город Индии и самое дорогое место в стране для покупки жилой недвижимости.

В начале года цены на элитные квартиры и дома в городе стали шестыми по темпам роста в мире, уступив Сингапуру и опередив Шанхай.

Короткая ссылка на эту страницу: