В самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене, на оживлённую улицу обрушилась часть строительного крана. Сообщается о шестерых..

Пострадали люди: на улицу на Манхэттене рухнула часть строительного крана

В самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене, на оживлённую улицу обрушилась часть строительного крана. Сообщается о шестерых пострадавших.

Инцидент произошёл в утренний час пик.

[местный житель]:

«Был сильный грохот. Я уверен, что его слышали все в радиусе пяти кварталов. Всё вокруг будто срикошетило. Люди в панике побежали». [Радж Вир Манн, сотрудник авиакомпании, ночевавший в отеле]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Около 7:40 я был в номере отеля, и мы услышали объявление по громкой связи. Нам сказали не подходить к окнам и оставаться в номере. Потом сказали, что можно выйти из номера, взяв всё самое необходимое, но не идти на 44-ю улицу, а идти со стороны 42-й, потому что они эвакуировали отель».

Кран стоит на строительной площадке в районе 10 и 11 Авеню и 41-й и 42-й улиц. Это в паре кварталов от оживлённой Таймс-сквер.

По словам очевидцев, сначала загорелась кабина крана. Она располагалась выше 40-го этажа. На место прибыли пожарные и полиция. Потом верхняя часть сооружения упала вместе с 16-ю тоннами цемента. Причём сначала врезалась в стоящее рядом здание.

[местный житель]:

«Я проснулся в 7 утра и пошёл гулять с собакой. Мы сразу увидели, что кран горит и, очевидно, вся территория была окружена полицией, пожарными и машинами скорой помощи. И буквально через 5 минут кран просто быстро накренился и врезался в здание». [Ираклий Клархе, сотрудник отеля]:

«Я спал. Где-то в 7:30 проснулся от того, что здание встряхнуло, и раздался сильный грохот. Сначала я подумал, что это землетрясение – я знаю, что это такое. Но потом вспомнил, что в Нью-Йорке их не бывает. Я выглянул в окно и увидел перед собой горящий кран. А внизу на улице увидел его часть, которая поднимает грузы».

Среди пострадавших – один пожарный.

Полиция Нью-Йорка призвала людей избегать передвижения по этому кварталу, поскольку близлежащие улицы заблокированы машинами спасательных служб.

Короткая ссылка на эту страницу: