В Швеции из-за сильных дождей с рельсов сошёл поезд

В Швеции поезд сошёл с рельсов из-за проливных дождей, которые обрушились на юг Скандинавии. Дождь частично..

В Швеции поезд сошёл с рельсов из-за проливных дождей, которые обрушились на юг Скандинавии. Дождь частично смыл железнодорожную насыпь. Полиция сообщает, что в составе было более 100 пассажиров. Травмы получили три человека. Их доставили в больницу.

Ливни принесли в регион настоящее бедствие. Затоплены дороги и дома. Эту погоду могут признать самой экстремальной для Швеции и Норвегии за последние десятилетия.

Метеорологи в обеих странах объявили красный уровень опасности – самый серьёзный из возможных. Говорят, что в ближайшие часы в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков или больше. В Норвегии ожидаются самые сильные наводнения за 25 лет, а в Швеции – за 50.

В соседней Дании также дожди. Здесь объявили жёлтый уровень опасности. Между тем в Финляндии сильные грозы ожидают к концу недели.

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Этой погодной системе в Норвегии даже присвоили имя. Её назвали «Гансом». Метеорологи говорят, что присвоение названия помогает привлечь внимание людей к опасности, которую несёт подобная стихия.

Между тем, жители словенского города Црна-на-Короскем убирают улицы и дома после дождей. Бедствие затронуло две трети территории страны. Дожди лили несколько дней.

По данным СМИ, они принесли самые сильные наводнения для Словении за всю историю наблюдений. Погибло не менее шести человек. Смывало целые дома. Много деревень теперь засыпаны обломками и мусором.

[местный житель]:

«Шторм начался в пятницу утром. Я даже не могу описать, насколько он был сильным. Я здесь среди старших и такого в жизни не видел. Всё произошло так быстро. За 30 минут всё затопило. Я поднял свою 93-летнюю бабушку на этаж выше. Спустился, чтобы закрыть окна, и в мгновение ока воды стало по шею».

На северо-западе и в центре Словении были эвакуированы тысячи людей. Теперь армия и пожарные пытаются разблокировать дороги.

Наводнения начинают постепенно отступать. Однако многие районы по-прежнему отрезаны от внешнего мира.

Евросоюз предложил тяжёлую технику и команды спасателей. Словения также запросила у НАТО вертолёты, солдат и сборные мосты.

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