Около 25 миротворцев НАТО, защищавших три ратуши на севере Косова, были ранены в ходе столкновений с..

Александр Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности после стычек на севере Косово

Около 25 миротворцев НАТО, защищавших три ратуши на севере Косова, были ранены в ходе столкновений с протестующими сербами в понедельник. Между тем, президент Сербии Александр Вучич привёл армию в состояние максимальной боевой готовности.

В Звечане против протестующих применили перечный газ. Те в ответ бросали светошумовые гранаты и другие тяжёлые предметы. А в Лепосавиче миротворцы обнесли ратушу колючей проволокой, чтобы защитить её от сотен разгневанных сербов.

Ситуация накалилась после выборов в местные муниципалитеты на севере Косово, где большинство жителей – этнические сербы. Мэрами избрали албанцев, после чего сербы вышли на протесты, забаррикадировав входы в администрации.

Вучич обвиняет во всплеске насилия премьер-министра Косова Альбина Курти. Одновременно призывает сербов в Косово избегать столкновений с солдатами НАТО.

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[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Я призываю сербов в Косово – и я знаю, что они чувствуют и как им тяжело, – не вступать в конфликт с НАТО. Не потому, что я боюсь или потому, что кто-то из нас боится. Нам терять нечего. Просто это то, чего Курти хочет больше всего».

Между тем, президент Косово Вьоса Османи выступила с аналогичными обвинениями в адрес Вучича. Она написала, что «незаконные сербские структуры напали на косовскую полицию, офицеров миротворческих сил и журналистов». Также она добавила, что «все, кто выполняет приказы Вучича по дестабилизации обстановки на севере Косово, должны предстать перед судом».

Возглавляемая НАТО миротворческая миссия в Косово осудила насилие. Она заявила, что несколько солдат её итальянского и венгерского контингентов «подверглись необоснованным нападениям и получили переломы, а также ожоги в результате взрыва зажигательных устройств».

Вучич сообщил, что 52 серба получили ранения, трое из них – серьёзные.

Сербы на севере Косово не признают независимость Косово, объявленную в 2008 году. Они считают своей столицей Белград.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но северные сербы уже давно требуют создания автономных муниципалитетов.

При этом правоохранительные органы здесь с прошлого года укомплектованы только албанцами, поскольку сербы в знак протеста уволились из многих госучреждений и служб.

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