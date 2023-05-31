США вернули Мексике «Земного монстра»

В Мексику вернулся артефакт, который нелегально вывезли в США ещё в 50-х годах прошлого века. Это..

В Мексику вернулся артефакт, который нелегально вывезли в США ещё в 50-х годах прошлого века. Это так называемый «Земной монстр», который также называют Памятник 9 Чалькацинго.

Считается, что монумент весом около тонны создали ольмеки в период с 400 по 800 годы до нашей эры. Эта цивилизация существовала в доколумбовую эпоху. По мнению учёных, элементы её культуры позаимствовали почти все цивилизации, которые существовали позже.

[Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики]:

«Он много значит для нашей самоидентификации. Отсутствие этого памятника было похоже на рану, на отсутствие чего-то существенного. Место для него было, но самого артефакта нет. Он вернул нас туда, откуда мы пришли. Это часть наследия народа Мексики».

Размер памятника – 1,8 на полтора метра. Он вырезан из вулканического камня. Предполагается, что он изображает «земного монстра», который часто появлялся в ольмекской культуре. Его открытый рот – это вход в подземный мир.

[Марио Кордова, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Как вывезли археологический памятник, доподлинно не известно. Но предполагается, что в 60-х годах он уже был в США. А в начале 70-х он даже выставлялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Ольмеки — одна из древнейших цивилизаций Мезоамерики. По оценкам учёных, она существовала в период между 1200 и 400 годами до нашей эры. Считается, что это был народ с развитой культурой, который имел богатое мировоззрение и сложную политическую организацию.

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