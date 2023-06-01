Малазийский альпинист чудом выжил благодаря тому, что непальский проводник спас его на Эвересте. Шерпа по имени..

Непальский шерпа спас альпиниста, который оказался в «зоне смерти» на Эвересте

Малазийский альпинист чудом выжил благодаря тому, что непальский проводник спас его на Эвересте. Шерпа по имени Гелье сопровождал китайского туриста на вершину горы. На высоте 8500 метров он заметил малазийца. Тот дрожал от холода и не мог двигаться, лишь держался за верёвку.

Альпинисты называют это место «зоной смерти». Температура там может опускаться до минус 30 градусов и ниже.

Гелье уговорил своего китайского клиента прекратить восхождение.

[Гелье, проводник]:

«Деньги можно заработать в любое время. А если оставить человека в таком состоянии, он мог бы умереть. Мы спасли ему жизнь, покинув вершину».

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Шерпа завернул малазийца в спальный мат и понёс вниз.

[Гелье, проводник]:

«Мне потребовалось пять или шесть часов, чтобы спуститься с высоты 8500 метров на высоту 7900 метров. Было очень трудно».

Когда Гелье добрался до лагеря IV, к нему присоединился ещё один проводник – Нима Тахи. Сменяя друг друга, они понесли альпиниста в лагерь III.

[Гелье, проводник]:

«В местах, где были в основном камни, мы не могли его тащить. Нам приходилось нести его на спине, прилагая много сил».

Из лагеря III, который находится на высоте 7162 метра, малазийца забрал вертолёт. Позже альпиниста отправили в Малайзию. Его имя не раскрывается.

Сотрудник Департамента туризма Непала сказал, что проведённая операция – очень редкая. Спасти альпиниста на такой высоте почти невозможно.

Этой весной власти Непала выдали рекордные 478 разрешений на восхождение на Эверест. За это время погибли 12 альпинистов. Это самое большое число жертв за один сезон в последние восемь лет. Ещё пятеро человек пропали без вести.

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