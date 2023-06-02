Эти калифорнийцы учатся бороться с огнём с помощью... огня. Такие небольшие контролируемые возгорания в пожарной службе..

Калифорнийцы учатся бороться с пожарами с помощью огня

Эти калифорнийцы учатся бороться с огнём с помощью… огня.

Такие небольшие контролируемые возгорания в пожарной службе штата считают жизненно важным инструментом для снижения риска лесных пожаров.

Идея в том, что путём упреждающего сжигания сухого древесного мусора местные жители могли предотвращать неконтролируемые бедствия.

[Ариэль Рухтон, лесничая]:

«Наш пожар проходит хорошо, огонь ведёт себя отлично».

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В последние годы природные пожары в Калифорнии были рекордными по силе и охвату. Штат годами страдает от засухи, и в нём действовал запрет на разжигание костров. В результате леса заросли.

Сьюзи Кочер основала Ассоциацию контролируемых пожаров два года назад. Теперь обучает владельцев земельных участков тому, как контролируемо и безопасно сжигать «сушняк».

[Сьюзи Кочер, основательница Ассоциации контролируемых пожаров]:

«У людей врождённый страх перед огнём, потому что он был врагом, который уничтожал общины и продолжает это делать. Но если делать это в нужное время и по своим правилам, огонь может стать вам другом, и, вместо того чтобы уничтожить лес, он может его спасти. Поэтому мы пытаемся показать людям, как это сделать, и это действительно мощно».

У семьи Сары Фишбах – 180 гектаров лесных угодий в округе Эль-Дорадо. Там растут хвойные деревья и дубы. Лес давно не чистили. Теперь женщина обретает нужные знания.

[Сара Фишбах, жительница Калифорнии]:

«Мы не поджигали сухой слой, наверное, лет 10-15 лет, учитывая опасность масштабных пожаров. Мы боялись это делать и понятия не имели, как делать это безопасно».

Власти Калифорнии подтверждают, что территориям штата необходима хорошая «чистка». В прошлом году они огласили план, согласно которому путём контролируемого огня будут чистить около 160 тысяч гектаров леса в год.

[Кэти Мюллер, жительница Калифорнии]:

«Калифорния не может не гореть, и мы так долго подавляли пожары, что скопилось чрезвычайно много топлива. Как частные землевладельцы, мы можем позаботиться о собственных участках, чтобы избавиться от этих сухих деревьев – как механически, так и с помощью контролируемого огня. Так наши территории станут безопаснее».

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