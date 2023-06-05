Часы Patek Philippe «Нью-Йорк днём» могут принести на торгах $2 млн

Два миллиона долларов рассчитывают выручить за эти эксклюзивные часы на аукционе Sotheby's в США. Уникальное изделие..

Два миллиона долларов рассчитывают выручить за эти эксклюзивные часы на аукционе Sotheby’s в США. Уникальное изделие швейцарской марки Patek Philippe называется «Нью-Йорк днём». Ограниченная серия была создана специально для выставки Art of Watches, которая проходила в Нью-Йорке в 2017 году.

Часы могут показывать время в разных часовых поясах. Также они оснащены минутным репетиром. Причём он озвучивает время того часового пояса, который выставлен на циферблате. А обычные репетиры озвучивают только «домашнее» время.

[Дэрин Шнипер, сотрудница компании Sotheby’s]:

«Поэтому, где бы вы ни путешествовали, можете запросто увидеть «домашнее» время и время того места, где находитесь. К тому же здесь есть минутный репетир, который отбивает часы, четверти и минуты».

На торги также выставят часы John Player Special фирмы Rolex. Они выполнены в чёрном и золотом цветах. За изделие рассчитывают выручить до 600 тысяч долларов.

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Ещё один примечательный лот – часы с хронографом Omega Speedmaster. Их подарили американскому астронавту Джону Суайгерту, который входил в состав экипажа корабля «Аполлон-13». Астронавты должны были высадиться на Луну, но произошла поломка. Им пришлось бороться за спасения корабля и своей жизни. Часы оценивают в 120–180 тысяч долларов.

Аукцион «Важные часы» пройдёт в Нью-Йорке 9 июня.

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