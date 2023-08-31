Венецианский кинофестиваль: на остров Лидо снова приехали звёзды кино

Политики, актёры, модели, режиссёры и продюсеры собрались на красной дорожке Венецианского кинофестиваля – старейшего в своём..

Политики, актёры, модели, режиссёры и продюсеры собрались на красной дорожке Венецианского кинофестиваля – старейшего в своём роде в мире. Он по-традиции проходит на острове Лидо. В этом году он также юбилейный – 80-й.

Многие знаменитости, которые пришли ко Дворцу кино, говорили о стачках сценаристов и актёров в Голливуде. Те заморозили работу большей части американской индустрии развлечений.

Сценаристы и актёры бастуют одновременно впервые за 63 года. Они требуют ограничить использование искусственного интеллекта, а также повысить зарплаты на фоне повсеместного расширения потоковых платформ.

[Лора Пойтрас, участница жюри Венецианского кинофестиваля]:

«Я проявляю солидарность со сценаристами и актёрами в их противостоянии всем киностудиям, в борьбе против жадности и наживы. Я полностью солидарна».

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В этом году на фестивале представлена подборка долгожданных фильмов от всемирно известных режиссёров. Среди них «Догмен» от Люка Бессона, «Присцилла» Софии Копполы и «Убийца» от режиссёра Дэвида Финчера.

В состав главного жюри также входят известные режиссеры, в том числе Джейн Кэмпион, Мартин Макдонах, Миа Хансен-Лёве и Сантьяго Митре. А председателем жюри стал режиссёр Дэмьен Шазелл, автор таких фильмов, как «Ла-Ла Ленд» и «Человек на Луне».

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