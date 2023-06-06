Альпинист из США призывает защитить Эверест от мусора

Защитить Эверест от мусора призывает власти Непала американский альпинист Гаррет Мэдисон. Он поднялся на высочайший пик..
Дата загрузки: 2023-06-07
[Гаррет Мэдисон, альпинист]:
«В основном это сломанные палатки, остатки какой-то еды и пакеты. Также есть пустые кислородные баллоны».
По словам альпиниста, в двух нижних лагерях более-менее чисто, но чем выше, тем больше грязи. Мэдисон считает, что правительство Непала должно жёстче контролировать туристов.
Сейчас команда альпинистов должна платить залог за мусор в размере 4000 долларов. Их возвращают, если каждый турист принесёт с собой вниз восемь килограммов отходов. Это условие выполняет только половина альпинистов. Остальные просто отказываются от залога.
Организаторы экспедиций и непальские чиновники заявляют, что контролировать лагеря альпинистов на высоте несколько тысяч метров и сложно, и неэффективно.
В этом году на Эвересте и близлежащей горе Лхоцзе собрали 13 тонн мусора.
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