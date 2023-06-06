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Альпинист из США призывает защитить Эверест от мусора

Альпинист из США призывает защитить Эверест от мусора

Защитить Эверест от мусора призывает власти Непала американский альпинист Гаррет Мэдисон. Он поднялся на высочайший пик..

Дата загрузки: 2023-06-07

Альпинист из США призывает защитить Эверест от мусора
Защитить Эверест от мусора призывает власти Непала американский альпинист Гаррет Мэдисон. Он поднялся на высочайший пик мира в 13-й раз. Первое восхождение совершил в 2006-м. Говорит, что с тех пор на горе стало больше туристов и больше мусора.

[Гаррет Мэдисон, альпинист]:
«В основном это сломанные палатки, остатки какой-то еды и пакеты. Также есть пустые кислородные баллоны».

По словам альпиниста, в двух нижних лагерях более-менее чисто, но чем выше, тем больше грязи. Мэдисон считает, что правительство Непала должно жёстче контролировать туристов.

Сейчас команда альпинистов должна платить залог за мусор в размере 4000 долларов. Их возвращают, если каждый турист принесёт с собой вниз восемь килограммов отходов. Это условие выполняет только половина альпинистов. Остальные просто отказываются от залога.

Организаторы экспедиций и непальские чиновники заявляют, что контролировать лагеря альпинистов на высоте несколько тысяч метров и сложно, и неэффективно.

В этом году на Эвересте и близлежащей горе Лхоцзе собрали 13 тонн мусора.
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