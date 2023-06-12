Боевики группировки «Харакат аш-Шабаб» взяли на себя ответственность за нападение на элитный ресторан в отеле в..

За смертоносное нападение на отель в Сомали ответственность взяла «Харакат аш-Шабаб»

Боевики группировки «Харакат аш-Шабаб» взяли на себя ответственность за нападение на элитный ресторан в отеле в столице Сомали – Могадишо. Инцидент произошёл 9 июня. Погибло, по меньшей мере, девять человек. Десять получили ранения.

Нападение на популярный ресторан «Жемчужина» в отеле «Жемчужный пляж» произошло вечером. Как сообщает государственное информационное агентство, силы безопасности Сомали оцепили территорию, провели операцию и взяли ситуацию под контроль.

[Хусейн Садам, выживший]:

«Я сидел рядом с пляжем. Первый взрыв прогремел у главных ворот отеля, а ещё один – сзади. Я подбежал к ближайшей стене и спрятался за ней, и сомалийские силы безопасности спасли меня оттуда».

По данным полиции, среди убитых – трое сотрудников службы безопасности. При этом более 80 человек были спасены и эвакуированы невредимыми.

[Хусейн Садам, выживший]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я увидел четверых погибших: двух женщин и двоих мужчин. Я был потрясён, когда увидел мёртвые тела, это была очень шокирующая сцена».

Группировка «Харакат аш-Шабаб» когда-то контролировала обширную территорию Сомали. Однако в прошлом году её отбросили контрнаступлением властей. Тем не менее, боевики продолжают наносить серьёзные удары по правительственным, коммерческим и военным объектам.

Так, в ноябре прошлого года группировка напала на другой отель в Могадишо, убив девять человек.

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