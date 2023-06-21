Древнее кладбище Каира оказалось под угрозой из-за строительства дорог

Это то, что осталось от каирского Города мёртвых. Здесь хоронят своих близких многие известные семьи Египта...

Это то, что осталось от каирского Города мёртвых.

Здесь хоронят своих близких многие известные семьи Египта. На кладбище можно найти гробницы и артефакты, некоторым из которых больше тысячи лет.

Но в последние месяцы объект Всемирного наследия ЮНЕСКО превратился в большую строительную площадку. Здесь продолжают освобождать место для новых автомагистралей, которые призваны разгрузить дороги столицы.

Тысячи могил уже разрыты.

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[Хишам Кассем, родственник умерших]:

«Мы стоим на кладбище, где похоронена моя мать, вместе с бабушкой, её отцом и многими членами моей семьи».

Кассем говорит, что узнал об эксгумации тел из социальных сетей. Несколько дней назад ему сообщили, что тела его родственников переместят на новое место. Однако он описывает его как склад для костей, а не кладбище.

[Хишам Кассем, родственник умерших]:«Я узнал от человека, который управляет кладбищем, что мы не можем связаться ни с кем из правительства, и я не знаю, кто отвечает за этот проект».

Эксперты полагают, что в конечном итоге перенесут до 75% могил.

Власти говорят, что не будут сносить памятники, признанные историческими.

Но, по словам активистов, только 102 захоронения из более чем 2,5 миллионов могил имеют такой статус.

ЮНЕСКО заявляет, что это место следует сохранить. Оно рассмотрит вопрос о защите кладбища в сентябре этого года.

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