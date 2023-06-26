Девушка с синдромом Дауна: спортсменка и модель

Челси Вернер родилась с синдромом Дауна. У таких детей задержка умственного развития. Врачи сказали родителям девочки Рэю и Лизе Вернер, что у ребёнка будет низкий мышечный тонус, то есть возникнут проблемы с физической активностью.

Когда Челси подросла, родители отдали её в секцию футбола, а потом она стала заниматься гимнастикой. «Несколько лет дочка не подавала никаких надежд, но потом пришёл другой тренер. Она уделяла ей много времени. Челси стала делать успехи», –рассказала Лиза.



Тренер по гимнастике Доун Помбо вспоминает: «Вначале у Челси были не очень хорошие способности. Она волновалась и едва могла пройти по бревну туда и обратно, часто падала. У неё не было сил. Ей просто не хватало мышечного тонуса».

Челси оказалась прилежной ученицей. Она научилась делать кувырки назад и выполнять вольные упражнения на бревне. Челси стала участвовать в соревнованиях. В течение трёх лет она занимала последнее место, но для неё это было неважно.

«Потом наступило время, когда она поняла, что означает более низкий результат. Это положило начало совершенно новому пути в обучении. То есть она поняла, что нужно работать усерднее, если хочешь получить медаль», – сказала Доун.



Челси начала усердно тренироваться. Её усилия окупились. Она несколько раз побеждала на национальной параолимпиаде в США и на чемпионате мира.



Челси расширяет свои возможности. Помимо спорта она окунулась в мир моды. Девушка с другими моделям с синдромом Дауна участвует в показах. Челси сказала, что когда другие увидят её в успехи в гимнастике или модельном бизнесе, это может помочь им понять, что «они тоже способны делать то, о чём, возможно, даже не помышляли. Я часто слышу от родителей, что я даю надежду их детям-инвалидам».

