Китайцы оценивают ущерб после наводнения, вызванного тайфуном «Доксури»

Спустя неделю после начала сильного наводнения жители китайского города Чжочжоу на севере страны возвращаются в свои..

Спустя неделю после начала сильного наводнения жители китайского города Чжочжоу на севере страны возвращаются в свои дома и на предприятия, чтобы оценить ущерб.

Ли и Чжан обнаружили, что их магазин стройматериалов полон грязи и мусора. Большую часть товаров продать уже не удастся.

[Ли Юйцзэ, местная жительница]:

«Хочется плакать, но слёзы не льются. Мне было так тяжело, когда мы вернулись. Убраться здесь просто невозможно».

Чжочжоу больше всего пострадал в результате наводнения, которое принёс в регион тайфун «Доксури». Сообщается, что в Пекине и прилегающей к нему провинции Хэбэй в результате бедствия погибло более 20 человек.

[Чжан Хунвэй, местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Местные жители рассказывают, что воды в некоторых районах было выше головы.

[Гао Дун, местный житель]:

«Во дворе ужасная вонь, дома разрушаются. Окрестные дороги затоплены. Чтобы добраться куда-то, приходится пробираться через воду. Сколько работы в это вложено. Сердце разрывается. У нас закончилась еда. Не знаю, как будем выживать».

А это город Шулань в провинции Цзилинь. Здесь, как сообщают власти, в выходные в результате наводнения погибло не менее 14 человек. Было затронуто около 130 тысяч местных жителей. 79 тысяч из них эвакуировали. При этом общее число жертв по стране пока не раскрывают.

Тайфун пришёл на юг Китая в конце июля. Сначала обрушился на провинцию Фуцзянь, затем начал смещаться на север. Прошёл через Пекин и провинцию Хэбэй.

В столице выпало больше всего дождя за последние 140 лет. А в уезде Линьчэн выпала двухгодичная норма осадков. В целом бедствие затронуло несколько миллионов человек.

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