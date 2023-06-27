Голубиная почта по-прежнему работает в полицейском участке Индии

В индийском штате Одиша сохранили службу почтовых голубей, хотя в мире давно существует возможность обмениваться мгновенными..

В индийском штате Одиша сохранили службу почтовых голубей, хотя в мире давно существует возможность обмениваться мгновенными сообщениями. О птицах заботятся сотрудники полиции.

[Паршурам Нанда, полицейский, дрессировщик голубей]:

«Мы кладём послание в капсулу и привязываем её к лапкам голубя, а затем выпускаем его».

Паршурам Нанда – один из трёх постоянных сотрудников полиции, которые ухаживают за голубями. Он говорит, что дрессировка начинается, когда птенцы вырастают до пяти-шести недель.

Клетку с птицами ставят на крышу голубятни, чтобы они запомнили местность. Затем увозят на некоторое расстояние и выпускают. Каждый день расстояние увеличивают примерно на три километра. Через 10 дней голуби могут самостоятельно возвращаться домой с расстояния в 25 километров.

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За один полёт взрослый голубь может пролетать примерно 800 километров. Его скорость – около 55 километров в час, но зависит от погоды.

В городе Каттак – 106 таких голубей. И около 50 – в полицейском колледже города Ангул.

[Сатиш Кумар Гаджбхийе, инспектор полиции города Каттак]:

«Служба голубеводов существует у нас с 1946 года. Она нужна была для связи между полицейскими участками. Теперь мы сохранили её как наследие прошлого, как церемониальную вещь».

В эпоху британского колониализма голуби передавали сообщения полицейским участками в отдалённых районах по всей стране. Сегодня же такая служба сохранилась только в штате Одиша.

При этом птицы оказались незаменимыми помощниками во время циклона в 1999 году. Тогда стихия уничтожила почти все средства связи.

[Анил Дхир, индийский историк]:

«Если завтра вы захотите возродить голубиную службу, голуби будут так же эффективны, как и последние 50 лет. Если предположить, что вдруг все коммуникации отключатся, голуби никогда не подведут».

Для почтовой службы используют породу бельгийских голубей. Они могут пролетать большие расстояния и живут до 20 лет.

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