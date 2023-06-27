Суд Германии обязал Volkswagen платить компенсации владельцам дизельных авто

Немецкие автогиганты могут потерять миллионы евро. Федеральный верховный суд Германии обязал Volkswagen, Mercedes и другие компании..

Немецкие автогиганты могут потерять миллионы евро. Федеральный верховный суд Германии обязал Volkswagen, Mercedes и другие компании выплачивать компенсации владельцам дизельных машин с незаконным программным обеспечением либо устройством, контролирующим уровень вредных выбросов.

Речь идёт о так называемых тепловых окнах. Они не дают работать на полную мощь системе контроля выбросов при определённых условиях окружающей среды. Это необходимо для защиты двигателя от коррозии и поломок.

Автопроизводители стали расширять диапазоны такого «теплового окна». Например, ПО на дизельных машинах Volkswagen допускало более высокие выбросы при температуре ниже 15 и выше 33 градусов Цельсия, а также при движении автомобиля на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Ранее суды отклоняли иски владельцев машин с таким ПО. Однако Верховный суд отменил их решения и направил иски обратно.

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[Ева Менгес, судья]:

«Если покупатель разочарован тем, что купленный автомобиль не соответствует требованиям законодательства, то может потребовать компенсации у автопроизводителя».

Покупатель вправе требовать компенсацию в размере от пяти до 15 процентов от стоимости машины.

[Кай Хамдорф, судья]:

«В пределах этого диапазона суды могут определить точную стоимость ущерба, и им не требуется заключение эксперта».

Между тем автопроизводители утверждают, что ПО, работающее только при определённых температурах, вполне законно, и оно необходимо для защиты дизельного двигателя.

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