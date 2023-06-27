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Суд Германии обязал Volkswagen платить компенсации владельцам дизельных авто

Суд Германии обязал Volkswagen платить компенсации владельцам дизельных авто

Немецкие автогиганты могут потерять миллионы евро. Федеральный верховный суд Германии обязал Volkswagen, Mercedes и другие компании..

Дата загрузки: 2023-06-28

Суд Германии обязал Volkswagen платить компенсации владельцам дизельных авто
Немецкие автогиганты могут потерять миллионы евро. Федеральный верховный суд Германии обязал Volkswagen, Mercedes и другие компании выплачивать компенсации владельцам дизельных машин с незаконным программным обеспечением либо устройством, контролирующим уровень вредных выбросов.

Речь идёт о так называемых тепловых окнах. Они не дают работать на полную мощь системе контроля выбросов при определённых условиях окружающей среды. Это необходимо для защиты двигателя от коррозии и поломок.

Автопроизводители стали расширять диапазоны такого «теплового окна». Например, ПО на дизельных машинах Volkswagen допускало более высокие выбросы при температуре ниже 15 и выше 33 градусов Цельсия, а также при движении автомобиля на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Ранее суды отклоняли иски владельцев машин с таким ПО. Однако Верховный суд отменил их решения и направил иски обратно.

[Ева Менгес, судья]:
«Если покупатель разочарован тем, что купленный автомобиль не соответствует требованиям законодательства, то может потребовать компенсации у автопроизводителя».

Покупатель вправе требовать компенсацию в размере от пяти до 15 процентов от стоимости машины.

[Кай Хамдорф, судья]:
«В пределах этого диапазона суды могут определить точную стоимость ущерба, и им не требуется заключение эксперта».

Между тем автопроизводители утверждают, что ПО, работающее только при определённых температурах, вполне законно, и оно необходимо для защиты дизельного двигателя.
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