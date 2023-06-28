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Подтверждена гибель британского актёра Джулиана Сэндса, который пропал 5 месяцев назад

Подтверждена гибель британского актёра Джулиана Сэндса, который пропал 5 месяцев назад

Британский актёр Джулиан Сэндс, наиболее известный своей ролью в оскароносном фильме «Комната с видом», был признан..

Дата загрузки: 2023-06-28

Подтверждена гибель британского актёра Джулиана Сэндса, который пропал 5 месяцев назад
Британский актёр Джулиан Сэндс, наиболее известный своей ролью в оскароносном фильме «Комната с видом», был признан мёртвым. Это произошло через пять месяцев после того, как он пропал без вести во время похода по горам Сан-Гейбриел недалеко от Лос-Анджелеса в Калифорнии.

24 июня в районе, где пропал 65-летний Сэндс, туристы обнаружили человеческие останки. Затем путём генетической экспертизы подтвердили, что это тело актёра.

Сэндс был известен как заядлый альпинист и любитель путешествий. Он пропал без вести 13 января после того, как в тот же день в одиночку отправился в поход в заповедник в горах.

Организованная в то время поисковая группа была отозвана через сутки из-за риска схода лавин и плохого состояния тропы. Несколько последующих поисково-спасательных операций оказались безрезультатными.

Сэндс отправился в этот район, несмотря на предупреждения о плохой погоде. В то время в Южной Калифорнии неделю шли снегопады, из-за чего в горах гулять было опасно. Особенно учитывая, что ночные температуры опускались до минус четырёх градусов по Цельсию.

При этом по сигналам с мобильного телефона Сэндса определили, что 15 января он всё ещё двигался к хребту Лысой горы. Что стало причиной его гибели, ещё предстоит выяснить.
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