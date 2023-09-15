Вспышку смертельно опасного вируса Нипах зарегистрировали в Индии

Вспышку смертельно опасного вируса Нипах пытаются локализовать в Индии. Болезнь уже унесла жизни двух человек в..

Вспышку смертельно опасного вируса Нипах пытаются локализовать в Индии. Болезнь уже унесла жизни двух человек в штате Керала на юго-западе страны.

После пятого случая заражения вирусом власти закрыли школы, вузы и государственные учреждения в округе Кожикоде. Там под наблюдением врачей находятся двое взрослых и ребёнок. Медики также отслеживают контакты заражённых. За последние два дня тестирование прошли почти 800 человек.

[Вина Джордж, министр здравоохранения штата Керала]:

«Мы решили взять анализы у всех, кто контактировал с первым умершим, который скончался 30 августа. Это будет сделано. Кроме того, в больницах, где лечатся инфицированные пациенты, необходимо собирать медицинскую комиссию. И каждые 12 часов она должна отправлять медицинское заключение в департамент здравоохранения».

Вирус Нипах обычно распространяется среди некоторых видов летучих мышей, питающихся фруктами. Он может передаваться другим животным, а также людям. Симптомы заболевания включают высокую температуру, головную боль, кашель и помрачение сознания. Симптомов может и не быть.

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Пока нет ни вакцин, ни лекарств, которые могли победить болезнь. В больницах проводят только симптоматическое лечение. От 50 до 75 процентов заражённых умирает. У выживших могут быть осложнения в виде приступов судороги.

Впервые заболевание выявили в 1998 году в Малайзии. Позже вспышки регистрировали в Сингапуре, Индии и Бангладеш. В целом умерли уже более 700 заражённых.

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