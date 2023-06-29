Новый закон на Тайване призван остановить насильственное извлечение органов в Китае

Закон против насильственного извлечения органов в Китае приняли тайваньские законодатели. Ранее в этом месяце подобный был..

[Шиу Хунтин, законодатель]:

«Ни одну трансплантацию органов нельзя делать без согласия человека, тем более на коммерческой основе. Думаю, именно поэтому этот закон получил двухпартийную поддержку».

Закон против насильственного извлечения органов в Китае приняли тайваньские законодатели. Ранее в этом месяце подобный был принят администрацией города Таоюань. Теперь же его поддержали и 28 депутатов из правящей и оппозиционной партий.

Документ подразумевает уголовную ответственность для тех, кто вовлечён в практику насильственного изъятия органов у людей. Законодатели отмечают и другой аспект.

[Ли Цзяньчжан, законодатель]:

«Мы должны показать нашим китайским друзьям, что преступления насильственного извлечения органов происходят под управлением авторитарного режима».

Как показали независимые расследования, в китайских больницах и военных госпиталях массово проводят операции по извлечению органов у живых узников совести. В результате люди умирают, а их органы идут на трансплантацию китайским и иностранным пациентам.

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Быстро развивающаяся индустрия извлечения органов в КНР, как предполагается, приносит правящей компартии более миллиарда долларов дохода в год. И масштабы растут, ведь, согласно подсчётам правозащитников, в тюрьмах Китая содержат около полутора миллионов узников совести.

При этом большинство доноров – приверженцы духовной практики Фалуньгун, которых десятками тысяч лишают свободы за их веру. Компартия развязала эти репрессии в 1999 году из-за огромной популярности Фалуньгун. Преследование длится до сих пор, и, по некоторым данным, это самая большая группа узников совести в мире.

Проблема привлекает всё больше внимания в мире. Израиль, Канада, Австралия, США и ЕС уже приняли законы, которые ужесточают наказания за причастность к насильственному извлечению органов. Некоторые страны также ввели ограничения на трансплантационный туризм в Китай.

Недавно губернатор Техаса Грег Эбботт подписал первый в США закон, который направлен на то, чтобы отрезать трансплантационную индустрию Китая от денег, поступающих от компаний медицинского страхования.

А в Великобритании законодатели настаивают на ужесточении правил, чтобы гарантировать, что деньги налогоплательщиков не пойдут на финансирование таких преступлений.

В 2019 году международный трибунал в Лондоне подтвердил, что узников совести в Китае массово убивают ради их органов. Согласно его выводам, масштабы такой практики очень значительны.

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