Биньямин Нетаньяху обещает «решительные меры» против эритрейцев, учинивших насилие в Тель-Авиве

Решительные меры обещает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в отношении участников субботних ожесточённых стычек в Тель-Авиве. На..

Решительные меры обещает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в отношении участников субботних ожесточённых стычек в Тель-Авиве. На улицы вышли сторонники и противники правительства Эритреи. Одни праздновали День Эритреи, другие протестовали против президента Исайяса Афеверки.

Для разгона людей полиция применила светошумовые гранаты. В ответ в них летели камни. Также протестующие поджигали мусорные баки.

В результате стычек более 100 человек получили травмы. Теперь Нетаньяху говорит, что зачинщикам может грозить депортация.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Проблема нелегальных беженцев на юге Тель-Авива и в других местах остаётся. Но вчерашнее событие пересекло черту. Это беспорядки, кровопролитие и дикость, которых мы не можем принять. Хочу пожелать выздоровления полицейским, пострадавшим при попытке восстановить порядок. Мы добиваемся решительных мер против участников беспорядков».

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Битое стекло, обломки и мусор по-прежнему можно увидеть на местах ожесточённых стычек.

Эритрейцы, живущие в этом районе, выражают сожаление по поводу вспышки насилия.

[местный житель]:

«Это событие нас потрясло, нам стыдно и мы переживаем. Мы также боимся и чувствуем себя в этой стране небезопасно. Куда нам дальше бежать? Мы бежали от репрессий в своей стране, и диктаторский режим продолжает нас преследовать».

Израильтяне описывают событие как чрезвычайно ожесточённое.

[владелец ресторана]:

«Мы посмотрели записи камер видеонаблюдения и не могли поверить своим глазам. Это была одна большая катастрофа: полицейские, бегущие друг за другом, догоняющие их эритрейцы».

Насилие вспыхнуло вокруг мероприятия, организованного посольством Эритреи по случаю Дня революции 1 сентября 1961 года. Тогда Эритрея начала войну за независимость против Эфиопии.

На сегодняшний день в Израиле проживает более 25 тысяч эритрейцев.

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