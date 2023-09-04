Биньямин Нетаньяху обещает «решительные меры» против эритрейцев, учинивших насилие в Тель-Авиве

Решительные меры обещает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в отношении участников субботних ожесточённых стычек в Тель-Авиве. На..
Дата загрузки: 2023-09-04
Для разгона людей полиция применила светошумовые гранаты. В ответ в них летели камни. Также протестующие поджигали мусорные баки.
В результате стычек более 100 человек получили травмы. Теперь Нетаньяху говорит, что зачинщикам может грозить депортация.
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Проблема нелегальных беженцев на юге Тель-Авива и в других местах остаётся. Но вчерашнее событие пересекло черту. Это беспорядки, кровопролитие и дикость, которых мы не можем принять. Хочу пожелать выздоровления полицейским, пострадавшим при попытке восстановить порядок. Мы добиваемся решительных мер против участников беспорядков».
Битое стекло, обломки и мусор по-прежнему можно увидеть на местах ожесточённых стычек.
Эритрейцы, живущие в этом районе, выражают сожаление по поводу вспышки насилия.
[местный житель]:
«Это событие нас потрясло, нам стыдно и мы переживаем. Мы также боимся и чувствуем себя в этой стране небезопасно. Куда нам дальше бежать? Мы бежали от репрессий в своей стране, и диктаторский режим продолжает нас преследовать».
Израильтяне описывают событие как чрезвычайно ожесточённое.
[владелец ресторана]:
«Мы посмотрели записи камер видеонаблюдения и не могли поверить своим глазам. Это была одна большая катастрофа: полицейские, бегущие друг за другом, догоняющие их эритрейцы».
Насилие вспыхнуло вокруг мероприятия, организованного посольством Эритреи по случаю Дня революции 1 сентября 1961 года. Тогда Эритрея начала войну за независимость против Эфиопии.
На сегодняшний день в Израиле проживает более 25 тысяч эритрейцев.
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