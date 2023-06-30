Десятки иракцев собрались у посольства Швеции в Багдаде. Они разгневаны сожжением Корана в Стокгольме. Выходить на..

После сожжения Корана в Швеции иракцы вышли на протест

[протестующий]:

«Коран – это наша честь, нравственность и конституция».

Десятки иракцев собрались у посольства Швеции в Багдаде. Они разгневаны сожжением Корана в Стокгольме. Выходить на демонстрации призвал один из мусульманских лидеров. Он также потребовал выслать шведского посла из Ирака.

Коран сжёг иракский мигрант. Для акции выбрал главную мечеть в Стокгольме и провёл её в один из главных мусульманских праздников. Он вырвал листы из книги, вытер ими обувь, затем вложил в книгу бекон и всё поджёг. Свои действия объяснил тем, что хочет, чтобы в Швеции запретили Коран.

Ранее полиция дважды запрещала такую акцию, но суд счёл это неправомерным. В этот раз полиция дала разрешение, но после акции на мужчину составили два протокола – за выступление против этнической группы и поджог в общественном месте.

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Многие мусульманские страны осудили Швецию за то, что акцию разрешили. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал западных людей «высокомерными».

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Я хочу, чтобы всем было известно: Турция не отступает перед лицом провокаций и угроз».

В январе этого года в Швеции дважды проходили подобные акции. Тогда Коран сжигал лидер датской антиисламской партии. Это стало одной из причин того, что Турция заблокировала вступление Швеции в НАТО.

При этом на 6 июля запланирована встреча министров иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает стороны прийти к компромиссу.

[Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО]:

«Министры сядут и решат оставшиеся вопросы, чтобы найти путь вперёд. Швеция выполнила все обязательства, в том числе те, о которых Швеция, Турция и Финляндия договорились на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году».

Турецкие власти также требуют от Швеции заводить уголовные дела на курдские организации, которые в Турции относят к террористическим.

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