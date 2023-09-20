Потасовку устроили между собой мигранты в Тапачуле в мексиканском штате Чьяпас. Люди устали стоять в гигантской..

В Мексике уставшие от очередей мигранты устроили между собой потасовку

Потасовку устроили между собой мигранты в Тапачуле в мексиканском штате Чьяпас. Люди устали стоять в гигантской очереди, чтобы подать прошение о получении убежища в США. Десятки гаитян решили прорваться вперёд и набросились на других мигрантов. В итоге два человека попали в больницу.

Выходцы из Латинской Америки и с Кубы обвиняют африканцев в недисциплинированности. В то же время мигранты говорят, что чиновники их плохо информируют. За приём и обработку заявлений в стране отвечает мексиканская Комиссия по помощи беженцам.

[мигрант с Кубы]:

«Думаю, чиновники должны решить эту проблему. Если они позволят нам идти дальше, то люди продолжат (свой путь). Если нет, то пусть примут необходимые меры. Ведь мексиканское правительство заключило миграционное соглашение с Соединёнными Штатами. Нам нужен ответ от чиновников. Мы хотим понять, что они предпримут».

Между тем США закрыли пункт пропуска в Эль-Пасо на границе с мексиканским Сьюдад-Хуаресом. В результате образовались длинные очереди из грузовиков. Водители ждут часами, чтобы пересечь границу.

[водитель грузовика]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это нарушает график работы, согласованный с клиентами. Возникают трудности во многих отношениях. Страдает работа, страдают люди, пересекающие границу, и наши семьи. Очереди очень длинные». [водитель грузовика]:

«Это сильно помешает нам, поскольку мы застрянем здесь надолго. Можем простоять четыре или пять часов».

Таможенная служба США заявила, что это временная приостановка пропуска грузовых машин. Она нужна, чтобы сотрудники таможни могли помочь пограничникам оформлять документы мигрантов. МИД Мексики сообщил, что следит за ситуацией, возникшей после одностороннего решения США.

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