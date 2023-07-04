Сильный взрыв прогремел в центре Токио

Сильный взрыв напугал жителей Токио. Он раздался в разгар рабочего дня прямо в центре города. [Синобу..
Дата загрузки: 2023-07-04
Сильный взрыв напугал жителей Токио. Он раздался в разгар рабочего дня прямо в центре города.
[Синобу Накагава, работник бара]:
«Я запаниковал. Я схватил телефон и побежал наружу».
Взрыв погремел в районе железнодорожной станции Симбаси. Здесь много баров и ресторанов, популярных среди офисных работников. Четыре человека получили ожоги лица и других частей тела.
Как сообщается, инцидент произошёл на втором этаже здания, которое находится на оживлённом перекрёстке. Там располагается бар.
Синобу работает в другом баре в том же здании.
[Синобу Накагава, работник бара]:
«Я только пришёл на работу. Это было в 14:30. И в 14:40 раздался очень громкий взрыв. Я выбежал на улицу и увидел повсюду обломки мебели и осколки стекла. А сверху валил дым».
Очевидцы говорят, что чувствовали запах газа и видели пламя. При этом работники бара сказали, что взрыв произошёл в момент, когда их управляющий зажёг зажигалку в зоне для курения.
[Сигетоси Яно, работник караоке-бара]:
«В этом районе много ресторанов. Мы также используем газ в нашем баре. Думаю, нам нужно быть с ним осторожнее. Это опасно и страшно».
[Канако Мацуо, медсестра]:
«Здесь всегда многолюдно. Поэтому меня потрясли такие новости, я переживаю. Я не в курсе подробностей, но я увидела это и надеюсь, что всё будет хорошо».
Официально причину взрыва ещё не назвали. Ведётся следствие.
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