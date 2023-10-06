Минувший сентябрь признали самым жарким за всю историю наблюдений

Прошлый месяц стал самым жарким сентябрём за всю историю наблюдений. Об этом сообщила метеослужба ЕС «Коперник»...

Прошлый месяц стал самым жарким сентябрём за всю историю наблюдений. Об этом сообщила метеослужба ЕС «Коперник».

По её данным, средняя температура приземного воздуха достигла 16,38 градуса. Это на полградуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2020-м.

Кроме того, средняя температура сентября была почти на градус выше показателей первых месяцев осени в период с 1991 по 2020 год.

Ещё одна статистика: этот сентябрь был на рекордные 1,4 градуса теплее показателей, зафиксированных с 1850 по 1900 год.

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Температура моря в сентябре тоже вызывает беспокойство. В некоторых районах она достигла самого высокого показателя для сентября за всю историю наблюдений.

При этом учёные центра «Коперник» отмечают, что этот год в целом может стать самым жарким. Средняя глобальная температура в 2023-м на 1,4 градуса Цельсия выше средних доиндустриальных температур.

Эксперты отмечают, что к этому привело потепление климата в сочетании с явлением Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной и центральной части Тихого океана.

Между тем, самая высокая вершина Западной Европы, гора Монблан, за два года потеряла более двух метров снежного покрова. Его толщина сократилась до самого низкого показателя с тех пор, как 22 года назад начались точные измерения.

[Фарук Каддед, эксперт по снежному покрову]:

«С 2015 года мы проводим измерения как в июне, так и в сентябре. И с тех пор мы видим, что высота Монблана в период с июня по сентябрь обычно растёт. Однако в 2023 году мы заметили, что с июня по сентябрь толщина снежного покрова не увеличилась: в июне было 4805 метров и 49 сантиметров, а в сентябре 4805 метров и 59 сантиметров».

Скалистая вершина Монблана возвышается на 4792 метра. Но её общая высота зависит от толщины снежного покрова. Обычно она увеличивается летом, когда дождь, падающий на вершину, превращается в снег.

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