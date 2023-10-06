Минувший сентябрь признали самым жарким за всю историю наблюдений

Прошлый месяц стал самым жарким сентябрём за всю историю наблюдений. Об этом сообщила метеослужба ЕС «Коперник»...
Дата загрузки: 2023-10-07
По её данным, средняя температура приземного воздуха достигла 16,38 градуса. Это на полградуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2020-м.
Кроме того, средняя температура сентября была почти на градус выше показателей первых месяцев осени в период с 1991 по 2020 год.
Ещё одна статистика: этот сентябрь был на рекордные 1,4 градуса теплее показателей, зафиксированных с 1850 по 1900 год.
Температура моря в сентябре тоже вызывает беспокойство. В некоторых районах она достигла самого высокого показателя для сентября за всю историю наблюдений.
При этом учёные центра «Коперник» отмечают, что этот год в целом может стать самым жарким. Средняя глобальная температура в 2023-м на 1,4 градуса Цельсия выше средних доиндустриальных температур.
Эксперты отмечают, что к этому привело потепление климата в сочетании с явлением Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной и центральной части Тихого океана.
Между тем, самая высокая вершина Западной Европы, гора Монблан, за два года потеряла более двух метров снежного покрова. Его толщина сократилась до самого низкого показателя с тех пор, как 22 года назад начались точные измерения.
[Фарук Каддед, эксперт по снежному покрову]:
«С 2015 года мы проводим измерения как в июне, так и в сентябре. И с тех пор мы видим, что высота Монблана в период с июня по сентябрь обычно растёт. Однако в 2023 году мы заметили, что с июня по сентябрь толщина снежного покрова не увеличилась: в июне было 4805 метров и 49 сантиметров, а в сентябре 4805 метров и 59 сантиметров».
Скалистая вершина Монблана возвышается на 4792 метра. Но её общая высота зависит от толщины снежного покрова. Обычно она увеличивается летом, когда дождь, падающий на вершину, превращается в снег.
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