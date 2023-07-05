Десятки любителей сладкого состязаются в поедании лаймового пирога в Ки-Уэсте во Флориде. Главное условие – есть..

Во Флориде посостязались в поедании лаймового пирога без рук

Десятки любителей сладкого состязаются в поедании лаймового пирога в Ки-Уэсте во Флориде. Главное условие – есть без рук. Ну и конечно, есть надо быстро. Задача не из лёгких, но участников конкурса подбадривают зрители.

Это состязание – кульминация ежегодного фестиваля лайма в Ки-Уэсте. Здесь растёт один из сортов этого цитруса – «Ки лайм». Его название, в свою очередь, дало имя местному десерту – «Ки лайм пай», то есть лаймовый пирог. Он считается официальным пирогом штата Флорида.

Победителем в конкурсе стал Джошуа Могл из Айовы. Он съел пирог за три минуты и 25 секунд.

[Джошуа Могл, победитель конкурса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У меня есть стратегия – просто не дышать и продолжать есть. Постоянно подносить рот к еде. Есть, есть и есть».

Пирог делают из сока мелкого и кислого мексиканского лайма, яиц и сгущённого молока, в корзинке из теста. Родиной десерта считается Ки-Уэст. Первые упоминания о пироге относятся к XIX веку. Рассказал о нём Уильям Карри – судоремонтный магнат и первый местный миллионер.

Короткая ссылка на эту страницу: