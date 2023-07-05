Япония начнёт сбрасывать в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима»

Этим летом Япония начнёт сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан. Согласно плану, в воды..

Этим летом Япония начнёт сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан.

Согласно плану, в воды попадёт более миллиона тонн отработанной жидкости. И этот процесс займёт десятилетия.

МАГАТЭ утвердило сброс, несмотря на яростное противостояние со стороны некоторых соседних стран и местных жителей.

В 2011 году после землетрясения и цунами на АЭС произошёл взрыв. Для охлаждения топливных стержней разрушенных реакторов использовалась вода. Теперь она хранится в огромных резервуарах. Её объёма хватило бы на 500 олимпийских бассейнов.

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Чиновники говорят, что резервуары почти заполнены и нуждаются в ремонте.

Что касается самой воды, то компания-оператор АЭС TEPCO удаляет из неё изотопы. Остаётся только тритий – радиоактивный изотоп водорода, который трудно отделить от воды.

Перед тем как сбрасывать воду с прибрежной площадки, TEPCO будет разбавлять её до тех пор, пока уровень трития не упадет ниже допустимого предела.

Воду, содержащую тритий, регулярно сбрасывают с атомных электростанций по всему миру.

[Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ]:

«Применение плана, если правительство решит его реализовать, не сильно скажется на окружающей среде, то есть на воде рыбе и отложениях».

Тритий считается относительно безвредным, поскольку не проникает через кожу человека.

Но при попадании внутрь он может повысить риск развития рака. Так говорится в статье журнала Scientific American от 2014 года.

На сброс воды потребуются десятилетия, с непрерывной фильтрацией и разбавлением. Одновременно реакторы продолжат выводить из эксплуатации.

При этом профсоюзы рыболовов Фукусимы призвали правительство не сбрасывать воду. Они считают, что это сведёт на нет работу по восстановлению испорченной репутации их рыболовства. В связи с этим в Токио проходят протесты.

[протестующая]:

«Сброс радиоактивной воды – это проблема не только Японии и, конечно, не только «Фукусимы». Это глобальная проблема. Поэтому я считаю, что об этом необходимо задуматься всем».

Соседние страны также выразили обеспокоенность. Так, правительство Южной Кореи заявило, что проведёт собственный анализ плана Японии, который утвердило МАГАТЭ. Оно собирается проверить, будет ли сброс безопасным. Тем временем, южнокорейцы начали массово скупать соль из-за опасений загрязнения воды и рыбы.

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