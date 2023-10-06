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Ливанская полиция спасла двух львят

Ливанская полиция спасла двух львят

В Ливане из рук контрабандистов спасли двух львят. Животных везли из Сирии в машине вместе с..

Дата загрузки: 2023-10-07

Ливанская полиция спасла двух львят
В Ливане из рук контрабандистов спасли двух львят. Животных везли из Сирии в машине вместе с птицами.

Фургон остановила полиция на севере Ливана. Львята находились в кошачьих переносках, которые были для них слишком тесными.

[Джейсон Майер, глава организации Animals Lebanon]:
«Несколько дней назад с нами связалась полиция города Батрун. Они остановили большой фургон, в котором везли не менее 1500 птиц и этих двух львят».

Многие птицы во время транспортировки погибли. Львятам повезло больше. Их временно передали благотворительной организации. Здесь о них заботятся.

Это самец и самка. Скорее всего – от одной матери. Им от полутора до двух месяцев. Малыши страдают от обезвоживания и недостаточного веса.

[Джейсон Майер, глава организации Animals Lebanon]:
«Львы, тигры и другие большие кошки – это не домашние питомцы. Это сложные для содержания животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Они милые только пока маленькие. Но удовлетворить их потребности в домашних условиях невозможно. И через полгода или год это уже крупные, смертельно опасные животные».

Дальнейшую судьбу львят решит суд. В организации добиваются, чтобы животных разрешили отправить в один из международных заповедников.
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