Ливанская полиция спасла двух львят

В Ливане из рук контрабандистов спасли двух львят. Животных везли из Сирии в машине вместе с..

В Ливане из рук контрабандистов спасли двух львят. Животных везли из Сирии в машине вместе с птицами.

Фургон остановила полиция на севере Ливана. Львята находились в кошачьих переносках, которые были для них слишком тесными.

[Джейсон Майер, глава организации Animals Lebanon]:

«Несколько дней назад с нами связалась полиция города Батрун. Они остановили большой фургон, в котором везли не менее 1500 птиц и этих двух львят».

Многие птицы во время транспортировки погибли. Львятам повезло больше. Их временно передали благотворительной организации. Здесь о них заботятся.

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Это самец и самка. Скорее всего – от одной матери. Им от полутора до двух месяцев. Малыши страдают от обезвоживания и недостаточного веса.

[Джейсон Майер, глава организации Animals Lebanon]:

«Львы, тигры и другие большие кошки – это не домашние питомцы. Это сложные для содержания животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Они милые только пока маленькие. Но удовлетворить их потребности в домашних условиях невозможно. И через полгода или год это уже крупные, смертельно опасные животные».

Дальнейшую судьбу львят решит суд. В организации добиваются, чтобы животных разрешили отправить в один из международных заповедников.

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