Турция больше не будет блокировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Президент Тайип Эрдоган подтвердил это..

Эрдоган подтвердил, что не будет блокировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Турция больше не будет блокировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Президент Тайип Эрдоган подтвердил это во время переговоров в кулуарах саммита военного альянса в Вильнюсе.

На этих кадрах запечатлено рукопожатие Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Своим решением Анкара положила конец политическому противостоянию вокруг этого вопроса, которое продолжалось в блоке с прошлого года.

Эрдоган сказал, что направит заявку Швеции на одобрение в турецкий парламент.

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[Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО]:

«Я только что провёл конструктивную встречу с президентом Эрдоганом и премьер-министром Кристерссоном. Я рад объявить, что по её итогам президент Эрдоган согласился как можно скорее направить в Национальную Ассамблею протокол о вступлении Швеции, а также тесно работать с парламентом, чтобы обеспечить ратификацию».

Швеция подала заявку о вступлении в прошлом году вместе с Финляндией. В то время как Финляндия стала 31-м членом альянса в апреле, Швеции много месяцев не удавалось пробиться сквозь противостояние Анкары. Турецкие власти отказывались утверждать её заявку, обвиняя Стокгольм в укрывании курдских сепаратистов.

Теперь же Швеция и Турция договорились о заключении так называемого «Договора о безопасности» по борьбе с терроризмом. Стокгольм также пообещал поддержать стремление Турции стать членом Европейского Союза.

НАТО – военно-политический блок, охватывающий большинство стран Европы, а также США и Канаду. Согласно неофициальному правилу, члены союза должны тратить на оборону не меньше 2% ВВП. Однако из 25 европейских членов альянса это требование выполняют лишь Великобритания, Польша, Греция и Эстония.

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