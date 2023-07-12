Молодые китайцы становятся нелегальными уличными торговцами, чтобы заработать

«Выпейте стаканчик вкусного и прохладного напитка». Так зазывает на домашний лимонад 27-летний житель Шанхая, стоя у..

«Выпейте стаканчик вкусного и прохладного напитка». Так зазывает на домашний лимонад 27-летний житель Шанхая, стоя у багажника своего автомобиля. Он называет себя Пархати.

Изначально он не планировал становиться уличным торговцем. Однако передумал, когда увидел в соцсетях истории успеха других молодых людей.

Пархати работает IT-специалистом. Но денег на жизнь в мегаполисе не хватает. Именно поэтому решил подрабатывать. Стаканчик его прохладительного напитка стоит около доллара 40 центов.

[Пархати, житель Шанхая]:

«Если живёшь в таком большом городе, как Шанхай, то большая часть расходов – это арендная плата. Если этот заработок поможет покрыть арендную плату, то будет здорово».

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Уличная торговля в Китае жёстко регулируется. Если продавать без разрешения, то это может вылиться в штрафы, устные предупреждения или конфискацию продукции.

Однако многие жители больших городов готовы идти на риск, поскольку частичная занятость на других работах не приносит такого дохода. Кроме того, безработица среди молодёжи Китая в апреле достигла рекордных 20,4%.

Местные власти в последнее время начали идти на уступки. Так, с 5 августа в Шанхае разрешат торговлю на улицах в специально отведённых местах. Однако продавцам, возможно, потребуется регистрироваться и платить пошлины.

А эта жительница Шанхая вынуждена продавать на улицах цветы. Её магазин закрылся во время пандемии. Другую работу найти не смогла, поскольку уже не молода.

[Вэй Цингуй, жительница Шанхая]:

«Некоторые продают ради развлечения, когда им на самом деле не нужен (доход), но это может повлиять на весь рынок. Они не осознают, что от этого бизнеса зависят чьи-то реальные средства к существованию».

Послабления для уличных торговцев вводят и другие города Китая. Среди них Шэньчжэнь и Ланьчжоу.

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