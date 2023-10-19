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США ослабили нефтяные санкции в отношении Венесуэлы после договора с оппозицией

США ослабили нефтяные санкции в отношении Венесуэлы после договора с оппозицией

Администрация Джо Байдена ослабила санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Это сделали в ответ на соглашение,..

Дата загрузки: 2023-10-19

США ослабили нефтяные санкции в отношении Венесуэлы после договора с оппозицией
Администрация Джо Байдена ослабила санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Это сделали в ответ на соглашение, достигнутое между властями страны и венесуэльскими оппозиционными партиями относительно выборов 2024 года. Послабление стало самой масштабной отменой ограничений в отношении Каракаса, которые ввели ещё при Дональде Трампе.

Венесуэла, член ОПЕК, находится под жёсткими санкциями с 2019 года. Теперь Министерство финансов США разрешило добывать и экспортировать нефть на выбранные ею рынки в течение следующих шести месяцев без ограничений.

Правительство президента Николаса Мадуро и оппозиция достигли соглашения на Барбадосе 17 октября. Документ утвердил избирательные гарантии для выборов 2024 года. Так, за голосованием будут следить международные наблюдатели, в том числе от Европейского Союза и Организации Объединенных Наций.

В соглашении также говорится, что каждая сторона может выбрать своего кандидата. Однако в нём не отменили запретов на участие в выборах для некоторых оппозиционеров.

[Жерардо Блайд, представитель оппозиции]:
«Сегодня мы подписываем важное соглашение, которое открывает нам путь к восстановлению доверия к голосованию. Оно также гарантирует, что внутренние процессы отбора наших кандидатов будут соблюдаться».

Сам Мадуро, который занимает пост президента с 2013 года, тоже планирует баллотироваться. Однако официально свою кандидатуру пока не выдвинул.
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