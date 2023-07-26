Американская компания UPS заключила предварительное пятилетнее соглашение с профсоюзом Teamsters, который представляет около 340 тысяч рабочих...

Сотни тысяч работников UPS в США могли выйти на стачку, но удалось договориться

Американская компания UPS заключила предварительное пятилетнее соглашение с профсоюзом Teamsters, который представляет около 340 тысяч рабочих.

Эта сделка предотвратила забастовку, которая могла значительно нарушить доставку посылок и логистику по всей стране. Это хорошая новость для экономики США на фоне того, что не менее 800 тысяч американских рабочих в различных отраслях, включая здравоохранение, производство и транспорт, угрожают стачками, если не улучшат их условия труда.

Глава профсоюза Teamsters Шон О’Брайан сказал, что они потребовали лучший контракт в истории UPS, и они его получили.

[Шон О’Брайан, глава профсоюза Teamsters]:

«Мы оказывали огромное давление на компанию в течение последних нескольких недель, проводя подготовительные стачки по всей стране».

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Ранее, когда забастовка казалась неизбежной, О’Брайан говорил, что на тот момент было решено 95% вопросов. Но переговоры застопорились на пунктах, которые касались пенсий и здравоохранения.

[Шон О’Брайан, глава профсоюза Teamsters]:

«Мы хотим поднять пенсии, мы хотим убедиться, что защищаем здравоохранение, но самое главное – поднять заработную плату нашим членам, которые во время пандемии поставляли товары и услуги. UPS удвоила свою прибыль, а мы не получили никаких выплат или бонусов за работу в опасных условиях. Теперь пришло наше время».

10-дневная забастовка в UPS могла стоить экономике США более 7 миллиардов долларов. Сегодня компания обрабатывает около 20 миллионов посылок в день, что составляет примерно четверть всех отправляемых посылок в Соединённых Штатах.

Между тем актёры крупнейшего профильного профсоюза SAG-AFTRA бастуют с 13 июля. Они присоединились к американским сценаристам, которые требуют от студий более высоких зарплат и новых условий труда в эпоху потокового вещания, а также гарантий того, что их работу не заменит искусственный интеллект.

Это уже привело к срыву множества шоу и фильмов.

К этому протесту на Таймс-сквер в Нью-Йорке присоединились актёры Брендан Фрейзер, Стив Бушеми и Брайан Крэнстон.

Стоит отметить что это первая одновременная забастовка актёров и сценаристов в США за последние 63 года.

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