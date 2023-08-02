Поклонники аниме, манги и компьютерных игр вновь собрались на тематической выставке в Гонконге. Мероприятие проходит раз..

Поклонники аниме и манги собрались на тематической выставке в Гонконге

Поклонники аниме, манги и компьютерных игр вновь собрались на тематической выставке в Гонконге. Мероприятие проходит раз в год. Для многих гостей это возможность продемонстрировать своё умение перевоплощаться в различных персонажей – от Человека-паука до Трансформеров.

Одна из особенностей выставки – продукция, выпущенная ограниченным тиражом. В основном это фигурки персонажей комиксов, мультфильмов и видеоигр.

[Кен Кхуок, директор компании Threezero]:

«Когда кто-то влюблён в анимацию или комиксы, вполне естественно, что он хочет купить сопутствующие товары – игрушки или украшения для интерьера. Этой тенденции уже много лет, и она укореняется».

29 художников из разных стран представили фигурки персонажей мультфильма «Мончичи». Каждый предложил свою версию.

[Ким Рато, художник из Южной Кореи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это первое такое мероприятие после пандемии, поэтому я ждал его с нетерпением. Очень приятно видеть много забавных экспонатов, а также дизайнерские игрушки».

В рамках мероприятия также проходят соревнования и танцевальные конкурсы. В них участвуют косплееры, вживающиеся в роли любимых персонажей. Для победителей таких состязаний открывается дорога в модельный бизнес и развлекательную индустрию.

Выставка Animation-Comic-Game проходит в 24-й раз. В ней участвуют более 100 экспонентов. Мероприятие длится пять дней.

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