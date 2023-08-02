Поклонники аниме и манги собрались на тематической выставке в Гонконге

Поклонники аниме, манги и компьютерных игр вновь собрались на тематической выставке в Гонконге. Мероприятие проходит раз..
Дата загрузки: 2023-08-02
Одна из особенностей выставки – продукция, выпущенная ограниченным тиражом. В основном это фигурки персонажей комиксов, мультфильмов и видеоигр.
[Кен Кхуок, директор компании Threezero]:
«Когда кто-то влюблён в анимацию или комиксы, вполне естественно, что он хочет купить сопутствующие товары – игрушки или украшения для интерьера. Этой тенденции уже много лет, и она укореняется».
29 художников из разных стран представили фигурки персонажей мультфильма «Мончичи». Каждый предложил свою версию.
[Ким Рато, художник из Южной Кореи]:
«Это первое такое мероприятие после пандемии, поэтому я ждал его с нетерпением. Очень приятно видеть много забавных экспонатов, а также дизайнерские игрушки».
В рамках мероприятия также проходят соревнования и танцевальные конкурсы. В них участвуют косплееры, вживающиеся в роли любимых персонажей. Для победителей таких состязаний открывается дорога в модельный бизнес и развлекательную индустрию.
Выставка Animation-Comic-Game проходит в 24-й раз. В ней участвуют более 100 экспонентов. Мероприятие длится пять дней.
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