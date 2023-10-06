104-летняя парашютистка может побить рекорд

Похоже, это самая пожилая парашютистка в мире. Жительнице Чикаго Дороти Хоффнер 104 года. На днях она..
Дата загрузки: 2023-10-07
Жительнице Чикаго Дороти Хоффнер 104 года. На днях она совершила прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Её сопровождал инструктор.
[Дороти Хоффнер, парашютистка]:
«Думаю, если есть возможность, иди и наслаждайся процессом. И тебе понравится».
Полёт длился семь минут. На земле женщину встретили бурными аплодисментами.
[Дороти Хоффнер, парашютистка]:
«Незабываемо почувствовать под собой землю. Замечательно, мне понравилось, только я не поняла, почему меня так встречали».[Лес Мур, друг Дороти]:
«Я думаю, многие, кто увидел это, подумали: «Боже, если она может это сделать, то почему я не могу?»»
Дороти может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая парашютистка в мире. Пока ею считается 103-летняя шведка. Она установила рекорд в мае прошлого года.
В декабре Дороти исполнится 105 лет.
[Дороти Хоффнер, парашютистка]:
«Я не старая, а просто становлюсь старше».
Следующим летом женщина планирует полетать на воздушном шаре.
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