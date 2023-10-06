104-летняя парашютистка может побить рекорд

Похоже, это самая пожилая парашютистка в мире. Жительнице Чикаго Дороти Хоффнер 104 года. На днях она..

Похоже, это самая пожилая парашютистка в мире.

Жительнице Чикаго Дороти Хоффнер 104 года. На днях она совершила прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Её сопровождал инструктор.

[Дороти Хоффнер, парашютистка]:

«Думаю, если есть возможность, иди и наслаждайся процессом. И тебе понравится».

Полёт длился семь минут. На земле женщину встретили бурными аплодисментами.

[Дороти Хоффнер, парашютистка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Незабываемо почувствовать под собой землю. Замечательно, мне понравилось, только я не поняла, почему меня так встречали». [Лес Мур, друг Дороти]:

«Я думаю, многие, кто увидел это, подумали: «Боже, если она может это сделать, то почему я не могу?»»

Дороти может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая парашютистка в мире. Пока ею считается 103-летняя шведка. Она установила рекорд в мае прошлого года.

В декабре Дороти исполнится 105 лет.

[Дороти Хоффнер, парашютистка]:

«Я не старая, а просто становлюсь старше».

Следующим летом женщина планирует полетать на воздушном шаре.

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