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В Греции в драке футбольных болельщиков погиб мужчина

В Греции в драке футбольных болельщиков погиб мужчина

Футбольный болельщик погиб в ходе массовой драки возле стадиона в Неа-Филаделфии в пригороде Афин. Столкновения произошли..

Дата загрузки: 2023-08-09

В Греции в драке футбольных болельщиков погиб мужчина
Футбольный болельщик погиб в ходе массовой драки возле стадиона в Неа-Филаделфии в пригороде Афин. Столкновения произошли между болельщиками афинского клуба АЕК и хорватского «Динамо Загреб». 29-летний мужчина по имени Майкл получил смертельное ножевое ранение. Также пострадали трое греческих и пятеро хорватских болельщиков. Они находятся в больнице.

По данным полиции, в Грецию прибыли примерно 100 или 120 хорватских болельщиков. Они напали на болельщиков клуба АЕК, в числе которых были женщины и дети. Хулиганы пустили в ход дубинки, самодельные взрывные устройства и ножи. Также поджигали мусор и били стёкла автомобилей.

Правоохранители арестовали 98 человек, участвовавших в беспорядках. В основном это хорваты. УЕФА перенёс матч на следующую неделю.

Между тем в самой полиции началось внутреннее расследование. От работы отстранены семеро служащих.

Многие греки, включая футбольных болельщиков, возмущены тем, что полиция знала о прибытии хорватов, но не предотвратила насилие.

[Кириакос Манзакидис, болельщик клуба АЕК]:
«Полиция всегда наблюдает. Каждый раз, когда организованные болельщики (пытаются) пойти куда-то, полицейские их останавливают. Как это возможно, что группа в 100-200 человек из Хорватии преодолела большое расстояние за 19 часов и свободно прибыла в Аттику? Расследование просто необходимо. Случившееся показывает, что греческие власти в очередной раз были застигнуты врасплох».

После инцидента УЕФА запретил пускать хорватских болельщиков на встречу афинской и загребской команд. А власти Греции потребовали провести матч вообще без болельщиков.

Драки и беспорядки до и после футбольных матчей – давняя серьёзная проблема в Греции. Так, в прошлом году в Салониках погиб 19-летний болельщик. После этого правительство страны пообещало реформировать спортивный сектор, чтобы избежать трагедий в будущем.
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