Экономика Японии сократилась на фоне угрозы рецессии

Темпы роста экономики Японии замедлились в период с июля по сентябрь. До этого два квартала наблюдался..

Темпы роста экономики Японии замедлились в период с июля по сентябрь. До этого два квартала наблюдался рост потребления и экспорта. Такая тенденция усложнила усилия центрального банка по постепенному сворачиванию масштабного монетарного стимулирования на фоне растущей инфляции.

Как показывают правительственные данные, ВВП третьей по величине экономики мира сократился на 2,1% в третьем квартале. Это гораздо больше прогнозов в 0,6%. В предыдущем квартале был рост в 4,5%.

Слабые показатели отражают вялое потребление и большие расходы. Это лишает надежды на восстановление внутренней активности после пандемии, которая компенсировала бы более слабый внешний спрос со стороны Китая и других стран.

В июле-сентябре потребление оставалось неизменным после падения на 0,9% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали, что оно вырастет на 0,2%.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В начале ноября правительство Японии представило пакет мер по смягчению экономического удара от инфляции. Он потребует расходов в размере 113 миллиардов долларов.

Пакет включает временное снижение подоходного и жилищного налогов, финансовую помощь домохозяйствам с низкими доходами и субсидии для сокращения расходов на бензин и коммунальные услуги. По оценкам правительства, план расходов увеличит валовой внутренний продукт Японии в среднем примерно на 1,2% в течение следующих трёх лет.

Короткая ссылка на эту страницу: