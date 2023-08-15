Люди часами ждут пропусков в сгоревшую Лахайну на Гавайях

Длинная очередь из машин выстроилась на дороге, ведущей в Лахайну и другие пострадавшие от пожаров населённые..

Длинная очередь из машин выстроилась на дороге, ведущей в Лахайну и другие пострадавшие от пожаров населённые пункты на гавайском острове Мауи. Люди часами ждут пропусков, которые дадут им право на временный въезд в эти районы.

Джерри Калипджо из Лахайны в очереди с пяти утра. Он вместе с семьёй уже несколько дней живёт в арендованной машине. Говорит, что потерял всё.

[Джерри Калипджо, житель Лахайны]:

«Мы должны вернуться в Лахайну. Мы оттуда родом. Мы родились и выросли там. Понимаете? Мне нужно вернуться к работе, чтобы я мог содержать семью».

Лесные пожары на Мауи – втором по величине острове Гавайского архипелага – вспыхнули в начале августа. Сильные ветры и засуха спровоцировали быстрое распространение огня. Больше всего пострадал курортный город Лахайна, популярный у туристов и сёрферов.

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По данным властей, в Лахайне погибло 99 человек. Пропали без вести более тысячи. Чиновники предупреждают, что идентификация жертв будет задачей мрачной и трудной. Огонь был таким мощным, что от жара плавились металлические конструкции.

Также в Лахайне сгорели 2200 зданий – почти 90% из них жилые. Огонь не пощадил и исторические достопримечательности. Общий ущерб оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Яйой Хара работала и жила при церкви в Лахайне. Теперь там пепелище.

[Яйой Хара, жительница Лахайны]:

«Наш храм – историческое место. Я видела, что какие-то ценности из металла и камня сохранились. Хочу убедиться, что мы сможем это спасти. Мы уже испытали сильную душевную боль. А сейчас к ней может прибавиться ещё больше горестей, понимаете? Я хочу сохранить то, что осталось».

Пожар в Лахайне стал самым смертоносным в США за последние сто лет. Предыдущий был в 1918 году в Клокее в Миннесоте. Тогда погибли более 450 человек.

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