Как на горнолыжных курортах Австрии заготавливают снег впрок

На австрийских горнолыжных курортах Лойташ и Зефельд-ин-Тироль снег заготавливают впрок. Это позволяет не зависеть от капризов..

На австрийских горнолыжных курортах Лойташ и Зефельд-ин-Тироль снег заготавливают впрок. Это позволяет не зависеть от капризов погоды и планировать начало зимнего сезона. Его открывают уже в ноябре.

[Элиас Вальсер, гендиректор туристической ассоциации]:

«Ещё прошлой зимой, когда было очень холодно, мы подготовили эту гору снега, которую вы видите за мной. Именно в это время мы производим снег, а также снимаем снег с лыжной трассы. Весной эти горы снега засыпают щепой».

На снег укладывают около полуметра щепы. Этого достаточно, чтобы он сохранился в течение всего лета. Он оседает и уплотняется. Примерно 10-15% его объёма тает, но остальное сохраняется.

Снег укрыт щепой до начала ноября. С наступлением холодов его укладывают на лыжную трассу.

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[Элиас Вальсер, гендиректор туристической ассоциации]:

«Благодаря такому подходу можно планировать начало сезона катания на лыжах. Без проблем можно кататься уже в ноябре, а бывали зимы, когда мы открывали лыжную трассу только перед Рождеством».

Снежная трасса для беговых лыж в Лойташе – длиной почти два километра. Несмотря на умеренную температуру и ещё зелёные леса, лыжники могут кататься уже с 17 ноября.

Эту технологию используют с 2015 года. Этим летом в регионе сберегли около 10 000 кубометров снега.

На подготовку снежной тропы уходит четыре дня.

[Элиас Вальсер, гендиректор туристической ассоциации]:

«Климат меняется. Зимы уже не так предсказуемы. Естественного снежного покрова становится меньше. Именно поэтому много лет назад мы решили заготавливать снег для беговых лыжных трасс, поскольку для производства снега нужны соответствующие температуры».

Благодаря использованию щепы, весь процесс – экологичный. К работе привлекают местных фермеров на тракторах.

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