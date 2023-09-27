Кто помогает «охотиться» за трюфелями в Бургундии

Собака по кличке Тайга старательно что-то ищет в лесу в Бургундии на востоке Франции. Как только..

Собака по кличке Тайга старательно что-то ищет в лесу в Бургундии на востоке Франции. Как только начинает копать землю, её хозяин Николя действует быстро. Иначе находка прямиком попадёт в желудок Тайги. Эта пара охотится за трюфелями.

Николя и ещё почти 30 таких же, как он, собирателей ценных грибов работают на французскую компанию, принадлежащую Тьерри Безё. Он занялся этим делом 20 лет назад. Но интерес к трюфелям проснулся намного раньше.

[Тьерри Безё, владелец La Maison aux Mille Truffes]:

«Впервые я попробовал трюфели в детстве, когда мы с дедушкой гуляли по лесу. Каждый год он шёл в лес рубить деревья. И у него была собака. А собака искала трюфели».

Трюфели растут под землёй рядом с корнями деревьев. Николя объясняет туристам, как извлекать их на поверхность.

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Трюфели любят известковую почву. В Бургундии как раз такая, поэтому грибов много. Но без верного помощника их не найти. Поиску трюфелей можно обучить любую собаку. Но есть особенная порода.

[Тьерри Безё, владелец La Maison aux Mille Truffes]:

«Название этой породы – лаготто-романьоло. И я решил завести такую собаку, потому что это очень дружелюбные животные. Мы были счастливы работать вместе, потому что по-настоящему дружили».

У лаготто-романьоло тончайший нюх, поэтому собиратели трюфелей в основном заводят эту породу. Чем успешнее поиски, тем больше можно заработать. В Европе самые дешёвые трюфели стоят 500 евро за килограмм. Грибы из Бургундии – в два раза дороже. Самые дорогие трюфели обойдутся в 3000 евро за килограмм.

В ресторане, принадлежащем компании Тьерри Безё, туристам предлагают попробовать различные блюда с добавлением деликатеса.

[Диана, туристка из Швейцарии]:

«Мы любим трюфели и стараемся чаще добавлять их в свои блюда. Поэтому нас интересовало, как их собирают, и всё, что связано с этим». [Жак, турист из Бельгии]:

«Мне нравятся трюфели, но я редко их ем, поскольку они дорогие. Обычно это бывает в дорогом ресторане. Беру что-нибудь с трюфельным соусом или что-то в этом роде».

Впрочем, ценители трюфелей считают, что стоимость не должна отпугивать. Ведь покупать килограмм грибов ни к чему. Для изысканного блюда хватит и 20 граммов трюфелей.

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