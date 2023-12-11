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Австралия планирует вдвое сократить приток временных мигрантов

Австралия планирует вдвое сократить приток временных мигрантов

Австралия намерена вдвое сократить приток временных мигрантов к июню 2025 года. Власти ужесточат визовые правила для..

Дата загрузки: 2023-12-11

Австралия планирует вдвое сократить приток временных мигрантов

Австралия намерена вдвое сократить приток временных мигрантов к июню 2025 года. Власти ужесточат визовые правила для иностранных студентов и низкоквалифицированных работников.

По словам главы МВД Австралии, миграционная система страны «сломана», и приток мигрантов стал рекордным. Так, с июня 2022-го по июнь 2023 года в страну прибыло 510 000 человек. В то время как до пандемии эта цифра была в два раза меньше.

Рост числа временных мигрантов привёл к тому, что проблемы с жильём и инфраструктурой стали ещё серьёзнее.

[Клэр О’Нил, министр внутренних дел Австралии]:

«Мы собираемся вернуть всё под контроль, построить более спланированную систему, касающуюся таких важных вопросов, как жильё. И, возможно, самое главное – мы создадим программу, отвечающую национальным интересам».

В числе новых мер – ужесточение минимальных требований к знанию английского языка для поступающих в вузы. Кроме того, студенты смогут повторно получить визу, только если докажут, что хорошо учатся или что могут получить хорошую работу. Сейчас в Австралии обучается 650 000 иностранных студентов. Многие получили визу во второй раз.

При этом Австралия нуждается в зарубежных высококвалифицированных специалистах. Также в стране не хватает и низкоквалифицированных работников, например, в сфере ухода за больными и пожилыми людьми.

Как заявляют власти, новая миграционная политика поможет улучшить условия пребывания временных мигрантов в стране.

Между тем Деловой совет Австралии считает, что правительство прикрывает вопросом миграции отсутствие инвестиций в жилищную инфраструктуру и плохую жилищную политику, которая не меняется десятилетиями.
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